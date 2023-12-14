Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Wednesday dizisinin 2. sezonu hakkında aramalar hız kazandı.
Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi, konusu ve oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı. Dizinin ilk sezonunun yayınlanmasından sonra "Wednesday 2. sezon ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı.
Dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci yer almaktadır.
Dizide Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşması konu alınırken, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 sene önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin hikayesini oluşturuyor.
Dizinin ilk sezonunu bitirenler, Wednesday'in 2. sezonunu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman?
Wednesday 2. sezonu ne zaman?
Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak iddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.