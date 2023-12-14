Haberler



Medya



Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?