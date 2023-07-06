Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan objektifle cesurlaştı! O karelere bakakaldılar... Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeni dizisi Ya Çok Seversin ile gündemde. İzleyicilerin sosyal medyada stalkladığı Sancaktutan, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazandı. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakteri ile çıkış yakaladı. Aslen Rizeli olan ancak kariyerinin peşinden İstanbul'a gelen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde yeni rolüyle adından söz ettiriyor. Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, beğeni topluyor. Pozları beğeniliyor İzleyicilerin merceğinde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti. Instagram hesabından cesur kareler yayınlayan Hafsanur Sancaktutan, fiziği ve güzelliğiyle öne çıkıyor. Binlerce beğeni ve yorum alan Sancaktutan, objektif karşısına geçmeyi seviyor.