Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu... ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'ni heyecanla bekleyenler yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlayacak?

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ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Yaban Çiçekleri, acı bir kaybın ardından başlayan aşk hikayesini gözler önüne serecek.

Yaban Çiçekleri'nin merakla beklenen yayın tarihi izleyicileri sabırsızlandırıyor.

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerinde yer alacağı ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin yayın tarihi belli oldu.

Kadrosunda Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Peki, Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi...

Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de başlıyor.