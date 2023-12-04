Yağmur Tanrısevsin dekoltesiyle geceye damga vurdu! İddialı tarzına yorum yağdı.. Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Altın Kelebek Ödülleri'ndeki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte başarılı oyuncunun iddialı tarzı...

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32 yaşındaki ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken isimli dizide canlandırdığı Melis Güzel karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

Ünlü oyuncu son olarak 2021/2022 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kalp Yarası isimli dizide Ayşe Yılmaz Sancakzade karakterine hayat vererek televizyonlarda yer aldı.

Yağmur Tanrısevsin sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 49. kez düzenlenen “Pantene Altın Kelebek Ödülleri” 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi.

Ünlü isimler ödül töreninde adeta şıklık yarışına girdi. Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'de ödül gecesindeki tarzıyla dikkat çekti.

Ödül töreni öncesi verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yağmur Tanrısevsin, adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler..