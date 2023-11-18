Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle olay yarattı: 'Yakıyorsun ortalığı' Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun iddialı pozları..

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Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken isimli dizide canlandırdığı Melis Güzel karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

24 Ağustos 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen 32 yaşındaki oyuncu Yağmur Tanrısevsin oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu son olarak 2021/2022 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kalp Yarası isimli dizide Ayşe Yılmaz Sancakzade karakterine hayat vererek ekranlarda yer aldı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunu olan güzel oyuncu sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir

Yağmur Tanrısevsin sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yağmur Tanrısevsin, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Ünlü oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Mini mavi bir elbise ile poz veren ünlü oyuncunun o pozları sosyal medyada gündeme geldi.

İşte o kareler..