Yağmur Dinç

Popstar yarışmasında "cesur" giyinmediği sebebiyle Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş tarafından eleştirilen Özlem Güneş, yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

Bu durumda etkilenerek radikal bir karar alan Güneş, hem adını değiştirmiş hem de tesettüre girmişti.

Maneviyata yönelerek son hali ile şaşırtan Popstar Özlem, son hali ile şoke etti.

BOTOKS İÇİN AÇILDI

Önceki gün sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güneş, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Kocasından boşandığını ve tesettürden çıktığını söyleyen Güneş, "Yaklaşık bir aydır açığım ve o yüzden buralarda yokum. Kimseye kötü örnek olmak istemediğimden paylaşımlar yapmıyorum" dedi.

Güneş, açıklamasının devamında ise "Son zamanlarda yaşadıklarımdan mıdır bilmiyorum ama tesettüre zarar veriyordum (botokslar, kremler vs.)... Bunlar tesettüre yakışmayan şeyler. Kim bilir belki bir gün daha sağlam bir imanla tekrar dönerim" ifadelerini kullandı.