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Yalancı Yarim'in Naz'ı, Barış Akarsu'nun biriciğiydi! Merve Sevi'nin son hali 'estetik mi' dedirtti...

Yalancı Yarim'in Naz'ı, Barış Akarsu'nun biriciğiydi! Merve Sevi'nin son hali 'estetik mi' dedirtti...

Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Sevi, yıllar önce rahmetli Barış Akarsu ile rol aldığı Yalancı Yarim dizisindeki Naz karakteriyle hatırlanıyor. Sevi'nin son hali ise görenleri şaşırtıyor.