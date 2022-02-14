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    Yalancı Yarim'in Naz'ı, Barış Akarsu'nun biriciğiydi! Merve Sevi'nin son hali 'estetik mi' dedirtti...

    Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Sevi, yıllar önce rahmetli Barış Akarsu ile rol aldığı Yalancı Yarim dizisindeki Naz karakteriyle hatırlanıyor. Sevi'nin son hali ise görenleri şaşırtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 19:33
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    Yalancı Yarim'in Naz'ı, Barış Akarsu'nun biriciğiydi! Merve Sevi'nin son hali 'estetik mi' dedirtti...

    Star TV’nin sevilen dizisi Yalancı Yarim’de "Naz" karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, televizyon ekranlarından uzaklaştı.

    Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Barış Akarsu denilince akla gelen isimlerden biri olan Merve Sevi, yıllarca medyada birlikte anılmıştı.

    Sette de birbirinden ayrılmayan Sevi ve Akarsu çiftinden geri yalnızca fotoğraflar kaldı.

    Öte yandan 34 yaşındaki Merve Sevi değişimiyle gündeme damga vurdu.

    MERVE SEVİ'NİN DEĞİŞİMİ

    Saçlarını kestiren ve imajını değiştirmesiyle ünlü oyuncunun estetik yaptırdığı iddiaları da beraberinde geldi.

    Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer almıştı.

    En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı.

    Birçok dizi ve film projesinde yer alan Sevi, şimdilerde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Ünlü oyuncu ‘Harem Kabere’ adlı oyununda sahne alıyor.

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #1

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #2

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #3

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #4

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #5

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #6

    Yalancı Yarim in Naz ı, Barış Akarsu nun biriciğiydi! Merve Sevi nin son hali estetik mi dedirtti... #7


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