Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit ve Seyran boşanıyor mu?

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit ve Seyran boşanıyor mu?

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizi dünkü bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin son bölümünde Suna evine geri döndü. Durumu öğrenen Halis Ağa, Suna’nın zorla evlilik sorununu çözdü.

Diğer yandan çocuk yapmak için elinden geleni yapan Ferit, masa tenisi maçını kazandı. Ancak Seyran’ın kendisini istemediğini kabullenemedi.

Seyran’ın Yusuf ile birlikte olup olmadığı konusunda şüpheye düşen Ferit, Seyran’a sorunca hayır yanıtını aldı. Fakat Yusuf aynı cevabı vermedi.

Yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran’ın arası açılıyor. Bu durum izleyicilerin aklına boşanmayı getiriyor.

Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor. Son sahnede ise Ferit daha fazla duygularına hakim olamıyor ve Seyran’ı öpüyor.