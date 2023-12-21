Star TV'nin reyting rekorları kıran ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
OGM Pictures imzasını taşıyan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı sürükleyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların üstlendiği dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
Heyecanla beklenen yeni bölüm için geri sayım başladı. Yalı Çapkını 2. fragmanı yayınladı. Bakın neler olacak…
Suna ve Abidin kaçıyor
Dizinin yeni bölümünde Suna, Seyran'ı görmeye gidecek. Seyran ise Suna'yı sildiğini söyleyecek.
Suna, Abidin ve Ferit, Seyran'ı babasının yanından kaçıracak. Suna ve Abidi'nin arasındaki elektrik, izleyicileri şaşkına çevirecek.
Kaya tüm bunları öğrendikten sonra bakın ne yapacak! İşte Yalı Çapkını 51. bölüm 2. fragman...