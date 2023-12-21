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Yalı Çapkını 51. bölüm 2. fragman: Suna, Abidin'le kaçıyor! Kaya'nın intikamı büyük...

Yalı Çapkını 51. bölüm 2. fragman: Suna, Abidin'le kaçıyor! Kaya'nın intikamı büyük... Reytinglerde zirveyi zorlayan Yalı Çapkını dizisinde bu hafta işler karışacak. Abidin ve Suna aşkı yeniden alevleniyor. Öte yandan Seyran, Korhanlar'dan öyle bir intikam alacak ki, Korhanlar bir daha toparlanamayacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...