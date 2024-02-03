Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Pelin’in bebeğinin babası geldi "O çocuk benim!" Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Haftalardır süren büyük sır açığa çıkıyor. Pelin'in bebeğinin babası geldi. Yalıda kıyamet kopacak. İşte Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilere yine büyük bir sürpriz yaşattı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay tarafından kaleme alınan senaryosuyla her bölümde izleyicileri şaşırtan dizi, bir kez daha başarısını kanıtladı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi usta oyuncuların başrolde yer aldığı Yalı Çapkını’ndan yeni bölüm fragmanı geldi.

Bakın yeni bölümde neler olacak…

Pelin bakın kimden hamile!

Dizinin yeni bölümünde Pelin'in bir dönem birlikte olduğu Serter geri döndü. Bebek için DNA testi istedi.

Serter, Pelin'in dayısına gidecek ve gerçekleri anlatacak. Halis Ağa'nın karşısına çıkarak bebeğinin kendisinden olabileceğini söyleyecek. Peki Ferit ve Pelin arasında neler olacak?

İşte Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı...