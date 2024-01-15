Yalı Çapkını dizisinden kötü haber! Yerine Çağatay Ulusoy geliyor… Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, reytinglerin kurbanı oldu. Son zamanlarda izleyici kitlesinin azalması, kötü haberi beraberinde getirdi. Resmen yerine Çağatay Ulusoy geliyor…

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FOX TV, 2024'ün en iddialı projelerinden birini hayata geçiriyor.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi usta oyuncuların yer aldığı, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin bulunduğu güçlü bir oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Gaddar dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosu Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alınan diziyi başarılı yönetmen Sinan Öztürk üstleniyor.

Başlangıçta ocak ayında yayınlanması planlanan dizi, daha sonra şubat ayına alınmıştı.

Yalı Çapkını dizisinin reyting düşüşlerinin ardından Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisinin tarihi öne çekildi.

Gaddar dizisinin tarihi öne çekildi

Yalı Çapkını dizisinde yaşanan reyting düşüşü sonrasında, Ay Yapım imzası taşıyan ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın paylaştığı yeni dizi Gaddar dizisinin yayın tarihi bir kez daha değişti.

Dizi 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında yer alacak.