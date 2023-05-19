Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sına bakın! İşte Çetin Tekindor'un gençliği..."Karizma be" Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, gençlik fotoğrafıyla karizmasını ortaya koydu.

Hafızalarda "Babam ve Oğlum" filmiyle yer edinen Tekindor, genellikle evin büyüğü, dede ve baba figürleri ile hafızalara kazındı.

Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Asi, Karadayı, Av Mevsimi, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda rol alan Çetin Tekindor, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde yer alıyor.

Dizide Halis Ağa karakterini canlandıran Tekindor, şimdilerde 77 yaşında.

Çetin Tekindor'un gençliği ise merak konusu oldu.

Hala karizma

Gençlik yıllarında oldukça karizmatik görünen Çetin Tekindor, yıllara meydan okuyor.

Sesi, oyunculuğu ve tarzıyla ustalaşan Tekindor'u görenler, gözlerine inanamıyor.

Şimdilerde beyaz saçları ve kırışıklarıyla dahi bir havası olan usta isim, gençken de dikkat çekiciymiş...

İşte Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un gençlik halleri...