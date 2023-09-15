Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekrana damga vuruyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor.
Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, Seyran'ın ablası rolüyle izleyicilerin gündeminde.
Asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakalayan Beril Pozam, ardından Ada Masalı ve Baba dizisinde rol aldı.
Güneşi gören Beril
Güzelliğiyle seyircileri mest eden Beril Pozam, güneşi gördüğü gibi çimlere serildi.
Yeşillikler arasında poz veren Pozam, o anları takipçileriyle paylaştı.
28 yaşındaki Beril Pozam'ı Instagram'da görenler, beğenmeden geçemedi.