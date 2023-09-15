Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam güneşe serilince gözler dumur oldu! "D vitamini gibisin" Yeni sezonun gözde oyuncularından olan Yalı Çapkını'nın Suna karakteri Beril Pozam, güzelliğiyle yine sosyal medyaya damga vurdu.

ensonhaber.com Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekrana damga vuruyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor. Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, Seyran'ın ablası rolüyle izleyicilerin gündeminde. Asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakalayan Beril Pozam, ardından Ada Masalı ve Baba dizisinde rol aldı. Güneşi gören Beril Güzelliğiyle seyircileri mest eden Beril Pozam, güneşi gördüğü gibi çimlere serildi. Yeşillikler arasında poz veren Pozam, o anları takipçileriyle paylaştı. 28 yaşındaki Beril Pozam'ı Instagram'da görenler, beğenmeden geçemedi.

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