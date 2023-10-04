Yapay zeka "EPIK" sizi 90'lara ışınlıyor! Kolejli olmaya hazır mısınız? 90’lı yıllarda öğrenciymişsiniz gibi görünmenizi sağlayan yapay zeka uygulaması “EPIK” viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan kolej fotoğrafları, binlerce beğeni aldı.

ensonhaber.com

Sosyal medyada yeni bir viral söz konusu ve başrolde yine yapay zeka var.

Nostalji severler için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka tabanlı fotoğraf üretici bir uygulama kullanıcıları 90'lı yıllara ışınlıyor.

Uygulamanın adı EPIK.

Epik, kullanıcıların geçmişe bir yolculuk yapmalarını sağlayan bir AI uygulamasıdır.

"AI Yearbook" özelliği ile kullanıcılar, yapay zekâdan yardım alarak 90’lı yıllardaki bir lise yıllığında yer alıyormuş üzere görünmelerini sağlayan fotoğraflar oluşturuyor.

EPIK uygulaması nasıl kullanılır?

Kullanıcılar sadece uygulamaya bir fotoğraf yüklüyor ve Epik, o fotoğrafı otomatik olarak analiz ederek 90'ların estetiğiyle uyumlu bir şekilde düzenliyor.

Kullanıcılar, 90'lı yıllardaki bir moda dergisinden fırlamış gibi gözüken fotoğraflarını bu şekilde görürler.

Saçlardan kıyafetlere ve hatta arka planlara kadar her detay özenle işlenmiş fotoğraflar bu uygulama sayesinde kullanıcılarla buluşuyor.

Uygulama şimdilik ücretli olarak kullanıcılara sunuluyor.

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