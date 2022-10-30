Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.747
-1.11%
BTXN Coin
10.63
-0.93%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor

    Bir dönem ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde mini Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli büyüdü. Şimdi bambaşka biri olan Şebnem Ceceli'nin son halini gören küçük dilini yuttu.
    • 30.10.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor

    2006 - 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla gündeme geliyor.

    Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan bu dizi, her yıl ekranlara gelmeye devam ediyor.

    Toplamda 5 sezondan oluşan Yaprak Dökümü, 29 Aralık 2010 tarihinde 174. bölümü ile final yaptı.

    Aradan geçen uzun yıllar sonrasında, dizinin oyuncuları değişimleriyle adından söz ettiriyor.

    Yaprak Dökümü dizisinde en küçük kardeş olan Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, genç kız oldu.

    Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü dizisinde Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Tolga Karayel, Bennu Yıldırımlar ve Neslihan Atagül gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldı.

    Son hali görenleri büyülüyor

    Efsane haline gelen, Reşat Nuri Gültekin'in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyordu. Oyuncu Şebnem Ceceli artık kocaman oldu.

    Son halini gören gözlerine inanmıyor. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...

    Yaprak Dökümü nün minik Ayşe si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor #1

    Şebnem Ceceli kimdir?

    2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

    Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır.

    Yaprak Dökümü nün minik Ayşe si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor #2

    2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

    Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta.

    Yaprak Dökümü nün minik Ayşe si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor #3

    Yaprak Dökümü nün minik Ayşe si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor #4


    Jordan'ın son maçında giydiği ısınma tişörtü açık artırmayla satıldı
    Basketbol

    Jordan'ın son maçında giydiği ısınma tişörtü açık artırmayla satıldı

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Türk bayraklı balonları gökyüzüne saldılar
    Gündem

    Türk bayraklı balonları gökyüzüne saldılar

    Görüş Bildir