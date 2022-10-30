Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si kocaman oldu! Son halini gören gözlerine inanmıyor

Bir dönem ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde mini Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli büyüdü. Şimdi bambaşka biri olan Şebnem Ceceli'nin son halini gören küçük dilini yuttu.

2006 - 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla gündeme geliyor.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan bu dizi, her yıl ekranlara gelmeye devam ediyor.

Toplamda 5 sezondan oluşan Yaprak Dökümü, 29 Aralık 2010 tarihinde 174. bölümü ile final yaptı.

Aradan geçen uzun yıllar sonrasında, dizinin oyuncuları değişimleriyle adından söz ettiriyor.

Yaprak Dökümü dizisinde en küçük kardeş olan Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, genç kız oldu.

Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü dizisinde Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Tolga Karayel, Bennu Yıldırımlar ve Neslihan Atagül gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldı.

Son hali görenleri büyülüyor

Efsane haline gelen, Reşat Nuri Gültekin'in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyordu. Oyuncu Şebnem Ceceli artık kocaman oldu.

Son halini gören gözlerine inanmıyor. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...

Şebnem Ceceli kimdir?

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır.

2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta.