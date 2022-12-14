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    Yargı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin katil mi oluyor?

    Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Yargı, son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölüm fragmanı ise ortalığı yaktı kavurdu.
    • 14.12.2022 - 10:35
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    Yargı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin katil mi oluyor?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü heyecan yaratmıştı.

    Son bölümde Ceylin ailesinin yalanlarını gün yüzüne çıkarırken Ilgaz ise Tuğçe'nin, Parla'nın, Çınar'ın ve Merve'nin Serdar cinayetiyle alakasını çözmeye çalışıyordu.

    Cinayeti Parla'nın işlediğini bilen bilen Yekta, bu kozu kullanmaya karar veriyor. Ceylin'i kullanmak isteyen Yekta, bildiklerini anlatmamaya karşılık Ceylin'den cinayet işlemesini istiyor.

    Herkesi şok eden gerçekler karşısında Ceylin'in ve Ilgaz'ın ne yapacağıysa merak konusu oldu. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı…

    Yargı 48. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin katil mi oluyor? #1


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