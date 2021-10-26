Yargı 7. bölüm fragmanı: Ilgaz Bey, gelini öpebilirsiniz!

Yargı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ilgaz ve Ceylin'in nikah sahnesi gösterilirken, İnci'nin annesi Gül ise Engin'e sarıldı. O anlar gözleri dolan Engin, ne yapacağını bilemedi.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizinin, ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; geçtiğimiz bölümün sonunda evlendikleri görülen Ilgaz ve Ceylin'in nikah kıydığı anlar yer aldı.

Nikahı memuru Ilgaz'a, "Sizi karı-koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Gelini öpebilirsiniz" derken şaşıran Ceylin ve şahitler, gülmeye başladı.

O sırada Ilgaz'ın Ceylin'e olan bakışları dikkati çekerken, İnci'nin annesi Gül, kızının katili Engin'e sarıldı.

Pars, Ceylin ve Ilgaz'ın evlendiğini görünce sinirlendi ve "Şu işe bak evlenmişler. Koşa koşa gidip evlenmişler." dedi.

Ceylin ve Ilgaz'ın nikahın ardından adliyeye gelmesi ve el ele yürümesi ise herkesin dikkatini çekti. İşte Yargı 7. bölüm fragmanı...

Yargı 7. bölüm fragmanı İZLE

PINAR DENİZ'İN İLGİNÇ TOTEMİ

Pazar Postası’na röportaj veren Pınar Deniz; her yeni projeye başlarken yaptığı totemi anlattı. Deniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bilerek yapmıyorum ama her yeni projede yeni bir eve taşınıyorum. Yenilenmeyi seviyorum, beni beslediğini düşünüyorum.

Totem mi bu bilmiyorum ama sadece karakterle ve işin içinde kalmaya çalışıyorum.

Çok az sosyalleşip dış dünyayla bağlantımı minimum seviyeye indiriyorum.”