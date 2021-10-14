Yasak Elma 116. bölüm fragmanı: Kuş öldü beybi!

Yasak Elma'nın yeni yayınlanan fragmanında; Yıldız'ın Çağatay'ı boşamak için delil toplamaya başladığı görülüyor. Doğan'ın evli olduğunu öğrenen Ender ise şirkete giderek hesap soruyor.

FOX ekranlarında yayınlana Yasak Elma'nın başrollerinde Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece yer alıyor.

5 sezondur ekranlarda yer alan dizi, yayınladığı heyecan dolu sahneler sayesinde fenomen oldu.

Geçtiğimiz hafta 115. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan diziden, 116. bölümün ilk fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Yıldız'ın kendisini aldatan Çağatay'dan boşanmak istediği ve "Benim delil toplayıp, bunları rezil ederek boşanmam lazım" dediği görüldü.

Doğan'ın evlendiğini öğrenen Ender sinirli bir şekilde Yıldız'ın yanına gelirken, Kumru ve Çağatay tuttukları evde buluşmak için sözleşti.

Yıldız delil toplamak için Emir'in fotoğraf çekmesini isterken, Çağatay ise karşısında Yıldız'ı gördü. İşte Yasak Elma 116. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 116. bölüm fragmanı İZLE

YASAK ELMA'YA YENİ İSİMLER

TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni isimler de katıldı. Ayça Aysalar, Kumru karakterinin arkadaşı Aleyna rolüyle dizinin kadrosuna dahill oldu.

Ayrıca kısa süre dizide yer alacak olan Tuğçe karakterine ise Gülşah Aydın hayat verecek.