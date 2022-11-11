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    Yasak Elma 155. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’dan kusursuz intikam planı!

    FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da, Zeynep'in geri dönmesiyle entrikalar da başladı. Yıldız'ın Ender’le tekrar düşman olması heyecan yarattı. İşte Yasak Elma 152. bölüm fragmanı...
    • 11.11.2022 - 11:24
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    Yasak Elma 155. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’dan kusursuz intikam planı!

    İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

    FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Final olacağı konuşulan dizinin yayınlanan 155. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

    Dizinin son bölümünde Handan’ın kardeşi ile Yıldız, kusursuz planıyla izleyici karşısına çıktı. Ender ve Doğan evlendi.

    Bu evliliği yediremeyen Yıldız, kardeşi Zeynep ile Handan’ın kardeşinin nişan törenini düzenledi. Doğan gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü hala Yıldız’ı seviyordu.

    Yeni bölüm fragmanında Ender ve Yıldız arasında gerilim büyüyor. Doğan, Yıldız yerine Ender’le evlendiği için pişmanlık yaşıyor. İşte Yasak Elma 155. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 155. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 155. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’dan kusursuz intikam planı! #1


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