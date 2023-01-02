Yasak Elma 161. bölüm 2. fragmanı: Kumru, Handan ve Selim ilişkisi ortaya çıkıyor!

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma'da doktor Selim'in Kumru ve Kumru'nun annesiyle olan sır dolu ilişkisi ortaya çıkıyor. Peki Doğan bu durumda ne yapacak? İşte yeni fragman...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümü yine izleyicileri entrikaya ve eğlenceye doyuracak.

Dizinin son bölümünde olanlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Ender tüm çabalarına rağmen Doğan’ı boşanmaktan vazgeçiremedi.

Yeni bölümde neler olacak?

Yıldıza dönmek için söz veren Doğan’ın eski ve gizli aşkı ortaya çıkıyor. Yıldız ve Ender, Doğan’ın eski aşkını araştırmaya başlıyor.

Diğer yandan Kumru’yla ayrı, annesi Handan’la ayrı ilişki yaşayan Selim yakalanıyor. Kumru ile olan randevusunda Handan bir anda çıkıp geliyor.

Doğan Kumru’yu Selim ile gördükten sonra yardımcısından araştırmasını istiyor. Ancak yardımcısı Handan ile olan ilişkisine şahit oluyor. Peki Doğan bu aşk üçgenini öğrenince ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı…