Yasak Elma 175. bölüm fragmanı yayınlandı! "Düşmanı toprağa gömdük!" Finaline son dört bölüm kalan, FOX TV'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma'dan yeni bölüm fragmanı geldi. Son bölümde Julia'nın tuzağına düşen Yıldız, bakın nasıl kurtuldu! İşte Yasak Elma 175. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Julia, Yıldız’ı öldürmek için kusursuz bir plan hazırlamıştı. Yıldız’ın sonu gelmişti. Peki Yıldız Julia’nın elinden nasıl kurtuldu?

Yeni bölümde neler olacak?

Julia, Yıldız'a bir madde enjekte edecekken Handan Yıldız'ı kurtarıyor. Ardından herkes ayaklanıyor.

Yıldız da Ender'in yardımına koşuyor. Bir adamı ensesinden vurarak bayıltan Yıldız ve diğerleri suçu Handan'ın üstüne atmak için plan kuruyor.

Yasak Elma 175. bölüm fragmanı