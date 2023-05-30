Yasak Elma 178. bölümü (final) ne zaman? İşte veda tarihi 178. bölümüyle final yapması beklenen Yasak Elma, dün akşam yayınlanmadı. İzleyiciler ise, "Yasak Elma final bölümü" hakkında aramalara başladı. Peki, Yasak Elma neden yayınlanmadı? Ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

6 sezondur yayın hayatına devam eden Fox TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma, sona geldi. Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nesrin Cavadzade, Berk Atan, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Melisa Doğu gibi isimlerin bulunduğu dizi, son kez ekranlara gelecek. Pazartesi günlerinin rutin dizisi Yasak Elma'nın 29 Haziran Pazartesi aşkamı 178. bölümüyle final yapması bekleniyordu. Fenomen dizi, yayın akışında yer almadı. Yasak Elma izleyicileri ise finalin neden ertelendiğini merak etti. Bu kapsamda "Yasak Elma neden yayınlanmadı", "Yasak Elma final ne zaman", "Yasak Elma 178. bölüm tarihi" gibi başlıklara yanıt arıyor. Peki, Yasak Elma son bölüm ne zaman? İşte yayın tarihi... Yasak Elma neden yayınlanmadı? 29 Mayıs tarihinin İstanbul’un fetih yıldönümü olması nedeniyle Yasak Elma dizisi yayın akışından çıkarılarak yerine Fetih 1453 isimli yerli sinema filmi yayın akışına eklendi. İşte final tarihi Yasak Elma final bölümünün 5 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.