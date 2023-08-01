Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla olay yarattı! Sevgilisinin yorumu dikkat çekti.. Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Erbil'in tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Yasmin Erbil hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisi ile samimi pozlarını paylaşarak dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil'in Instagram'da 320 bin takipçisi bulunuyor. Yasmin Erbil son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozları ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Yorum yapanlar arasında sevgilisi Yiğit Poyraz'da vardı. Yiğit Poyraz o paylaşımın altına "Deniz kızımmm" yorumunda bulundu. İşte Yasmin Erbil'in tatil pozları..