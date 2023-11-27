Yasmin Erbil havuz başında poz verdi! O kareler sosyal medyayı salladı..

Mehmet Ali Erbil'in 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadan en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Yasmin Erbil cesur pozları ve özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi.
27 yaşındaki Yasmin Erbil hem güzelliği hem de kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde imaj değişikliği yaparak gündeme gelmişti.
Son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
Yasmin Erbil'in Instagram'da 317 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.
Havuz başında poz verdi
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu kez havuz başında poz verdi.
Yasmin Erbil'in o pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o kareler...