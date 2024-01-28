Yasmin Erbil mini elbisesiyle olay yarattı! Cesur pozları gündem oldu...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yasmin Erbil'in her paylaşımı binlerce beğeni topluyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil cesur pozları ve özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamayı sürdürüyor.
Şimdilerde Survivor All Star 2024'te yarışan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil güzelliği ile adından söz ettiriyor.
Yasmin Erbil'in Instagram'da 329 bin takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu kez mini ve dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçileri Yasmin Erbil'in bu pozlarını kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İşte o kareler...