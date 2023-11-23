Yasmin Erbil mini eteğiyle şov yaptı, görenlerin aklı çıktı! "Fizik kadın" Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, yine sosyal medyayı coşturdu. Ünlü isimin mini eteğiyle verdiği cesur pozları rekor kırdı.

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Ünlü televizyoncu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi.

1995 yılında dünyaya gelen Yasmin, şimdi ise 27 yaşında ve hem güzelliği hem de kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

En son Yasak Elma dizisinde Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu kez cesaretini gözler önüne serdi.

Mini eteğiyle şov yaptı

Ünlü isim cesur pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Mini eteğiyle kamera karşısına geçen Yasmin Erbil, pozlarını peş peşe sıraladı.

İşte o kareler...

Ünlü ismin cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Saç rengini de değiştiren Yasmin Erbil'in yeni tarzı adeta göz kamaştırıyor.