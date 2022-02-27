Yeni doğum yaptığına kim inanır! Aslışah Alkoçlar'ın son hali göreni adeta büyüledi...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Çift ilk çocuklarını eylül ayında kucaklarken, Alkoçlar kısa sürede form tuttu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah ve Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturdu.

İkili evlilik kararını oldukça hızlı alırken, Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu ve bu yüzden hızlıca evlendikleri söylendi.

Bu haberleri sık sık yalanlayan Aslışah Alkoçlar, bir süre sonra büyüyen karnını sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşadığını sık sık dile getiren Alkoçlar, geçtiğimiz eylül ayında ilk çocukları Cem'i kucağına aldı.

Cem'i fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayan ancak kendisine dair kareleri yayınlayan genç isim, fit görünümü ile şaşırttı.

Spora meraklı olduğu ve bu alanda çalışmalar yaptığı bilinen, güzelliği ile beğenileri üzerine çeken Aslışah Alkoçlar, doğum kilolarından kısa süre içerisinde kurtuldu.

ASLIŞAH ALKOÇLAR ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Aslışah Alkoçlar'ın son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. Doğumun üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen, ünlü ismin oldukça fit bir görünüme kavuştuğu, karın kaslarını geri kazandığı fark edildi.

Eşiyle tatile çıkan ve yeni karelerini yayınlayan Alkoçlar'ın eski formuna bu kadar hızlı kavuşması ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Cem'den kalan vakitlerinde spor yapan ve yine bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Aslışah Alkoçlar, son olarak şu fotoğrafları paylaştı;