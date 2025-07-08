Yeni Emniyet Müdürü: Müge Anlı'nın Eşi Bakın Nereye Atandı...

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri açıkladı.
Valiliğin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
Sabah saatlerinde yayımlanan atama listesinde dikkat çeken isimlerden biri, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu.
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Daha önce Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yüzbaşıoğlu'nun yeri değişti.
Yeni atama kararına göre Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.