Yeraltı 4. bölüm fragmanı: “Her şeyi bırakıp gidelim…”

Ekranların iddialı yapımları arasında yer alan ve yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Yer Altı” dizisi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştığı yapım, suç dünyasının sert ve karanlık yüzünü tutkulu bir aşk hikâyesiyle harmanlayarak izleyicilere sunuyor.

Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından “Yeni bölümde neler olacak?” sorusu gündeme geldi.

Yeraltı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bozo’nun yeraltı dünyasından gelecek o gizemli işarete olan bağlılığı, izleyicide "Büyük savaş ne zaman başlayacak?" sorusunu uyandırdı.

Ceylan ve Bozo arasında “ihanet” kelimesinin gölgesi dolaşmaya başladı.

Gecenin en büyük kırılması ise Sultan’ın Haydar Ali’yle yaptığı o sarsıcı anlaşma oldu.

İşte Yeraltı 4. bölüm fragmanı: