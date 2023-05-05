Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o filmde birlikte rol almışlar... Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Şener Şen, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. 81 yaşındaki usta oyuncunun eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer yıllar önce o filmde birlikte oynamışlar...

Yeşilçam’da birçok filmde sergilediği rollerle adından söz ettiren usta oyuncu Şener Şen, özel hayatıyla gündeme geldi. Usta oyuncu 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı’nda Badi Ekrem karakteriyle hafızalara kazındı. Şener Şen; Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Çiçek Abbas, Banker Bilo gibi birçok başarılı projede yer aldı. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ali Şen’in oğlu olan Şener Şen’in özellikle aile hayatı merak ediliyor. Bengü Şen adında bir kızı bulunan Şener Şen’in eski eşi de oyuncu çıktı. Şener Şen, meğer ünlü oyuncuyla 11 yıl aynı yastığa baş koymuş. Eski eşi Muhsin Bey, Eşkıya, Ekmek Teknesi, Aile Reisi gibi projelerde yer almış. Şener Şen’in ünlü oyuncuyla bir dönem evli olduğunu duyan kulaklarına inanamadı. Bakın eski eşi kimmiş… Eşkıya filminde birlikte oynamışlar Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in eşi Eşkıya filminde birlikte rol aldığı Sermin Hürmeriç çıktı. Çift, 1989 yılında nikah masasına oturmuş, 1997 yılında boşanmışlar. Şener Şen'in eşini ilk kez görenler gözlerine inanamadı. 11 yıl evli kalan çift, Muhsin Bey filminde de birlikte rol almışlardı.