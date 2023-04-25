Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Sevda Aktolga’yı görenlerin nutku tutuldu! Bakın yıllar onu ne hale getirdi Şaban Oğlu Şaban filminde Kemal Sunal'ın biricik aşkı Selma'yı canlandıran Sevda Aktolga, değişimiyle gündeme geldi. Son olarak Sevda Mecburi İstikamet filminde yer alan usta oyuncu yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Yeşilçam'ın gamzeli güzelini bir de şimdi görün...

1977 yılında gösterime giren Şaban Oğlu Şaban filmi günümüzde izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Filmde Şaban ve Ramazan'ın paylaşamadığı Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu 1978 yılında ise Hababam Sınıfı Tatilde filminde sınıftaki 4 kız öğrenciden birini canlandırmıştı. O dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Sevda Aktolga, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Duru güzelliği ve cilveli halleriyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga, yıllar sonra sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği geçtiğimiz aylarda gösterime giren Sevda Mecburi İstikamet filminde rol aldı. Filmde Sevda Aktolga'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bakın bir dönem Yeşilçam'ın güzeli şimdi ne halde... Son hali görenleri şaşırttı Laban Oğlu Şaban, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı Tatilde, Katma Değer Şaban gibi birçok filmde rol alan Sevda Aktolga güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Selma Aktolga yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü. Sevda Mecburi İstikamet filminde usta oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı. Kimse aynı kişi olduğuna inanamıyor. İşte Sevda Aktolga’nın inanılmaz değişimi… 1985 yılında gösterime giren Katma Değer Şaban filminde Gül karakterine hayat veren Sevda Aktolga, yıllarca ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak 6 Ocak 2023 yılında vizyona giren, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Sevda Mecburi İstikamet filmiyle izleyici karşısına çıktı. 1957 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun oldu. Türk sinemasında önemli bir yer kaplayan Sevda Aktolga, ilk olarak 1975 yılında çıkan İnsan Avcısı filmiyle oyunculuk kariyerine adım attı.