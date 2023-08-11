Yeşilçam’ın güzeller güzeliydi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i son haliyle mest etti "Gençlik iksiri içmiş" Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tarzan Rıfkı, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ve Melahat karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Son hali ağızları açık bıraktı.

Bir dönem Türk sinema tarihine damga vuran filmler, aynı ilgiyle günümüzde izlenmeye devam ediyor. Yeşilçam’ın efsanesi, başrolünde Kemal Sunal’ın yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi bu akşam Show TV’de yayınlanacak. Filmde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Suna Yıldızoğlu, cesur sahneleriyle o döneme damga vurmuştu. Tarzan Rıfkı’nın Melahat’i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Filmin ekranlara yeniden gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan Suna Yıldızoğlu bakın şimdi ne yapıyor. Şimdilerde 67 yaşında olan Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Suna Yıldızoğlu, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu ile nikah masasına oturan Suna Yıldızoğlu, bir dönem şarkıcılık da yaptı. Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi oyuncu. Son dönemlerin sevilen oyuncularından Yasemin Allen’in annesi.