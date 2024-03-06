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Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’ı gören şaştı kaldı! Ödül törenine katıldı, gören tanıyamadı…

Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’ı gören şaştı kaldı! Ödül törenine katıldı, gören tanıyamadı… Yeşilçam’ın efsane isimlerinden olan Türk sinemasındaki kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katıldı. Belkıs’ı gören bir daha baktı, seneler Yeşilçam’ın kötü kadına ne yapmış böyle…