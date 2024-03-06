Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’ı gören şaştı kaldı! Ödül törenine katıldı, gören tanıyamadı…

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Yeşilçam filmlerinde kötü kadın rolüyle tanınan Lale Belkıs geçtiğimiz gün Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen bir organizasyona katıldı.
2023 yılı Türk Sineması’nın En İyileri’nin belirlendiği bu organizasyonda ödüller sahipleri ile buluşurken Lale Belkıs’ta ödül alan isimlerden oldu.
Vasiyeti ile gündemde bomba etkisi yaratan ünlü isim bu kez aldığı ödülle gündeme geldi. 56’ıncı SİYAD Onur Ödülleri’ne Tomris Giritoğlu ile birlikte değer görülen Lale Belkıs değişimiyle de görenleri şoke etti.
İşte, Lale Belkıs’ın son hali…
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