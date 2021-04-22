Yeşilçam'ın Tülin'i Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu'nun biyografisi..

Yeşilçam dizisiyle dijital platforma adım atan oyuncu Afra Saraçoğlu, Tülin karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Peki Afra Saraçoğlu aslında kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu, BluTV'de yayınlanan başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin rol aldığı Yeşilçam dizisinde yer alıyor.

60'lı yılların Türkiye'sinin anlatıldığı dizi izleyenleri geçmişe götürürken son dönemin en popüler oyuncularından olan Afra Saraçoğlu, 'Tülin Saygı' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Yer aldığı tüm projeler ile isminde sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu’nun hayatı da bir o kadar merak edildi. Peki Afra Saraçoğlu kimdir? İşte biyografisi..

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 1998 yılında Edremit’te doğmuştur.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ bölümünü kazandı. Bu bölümü dondurarak 2016 Yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuk kariyerine başladı.

Genç oyuncu kısa sürede kariyerinde önemli bir sıçrama yapmış ve 2018 yılında Hummel’ın ve Pantene'in marka yüzü olmuştur.

Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile sevgilidir.

Afra Saraçoğlu’nun resmi instagram hesabı kullanıcı adı: @afrasaracoglu





AFRA SARAÇOĞLU DİZİLERİ

2020 -- Yeşilçam (Tülin)

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)

YEŞİLÇAM DİZİSİ TÜLİN SAYGI

Güzelliği ile konuşulan Hakan’ın tesadüfen karşılaştığı ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kız, Semih ile görüştürmesiyle Tülin hiç beklemediği anda oyunculuk hayatına giriş yapar.

Tülin, Yeşilçam’a güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile gündeme gelmek ve değerli sanatçı olmak için kapısını çalıyor.

Tülin, ilk gördüğünden beri Semih’ten hoşlanmaya başlamasıyla güzelliği, zekası, ve sözlerinin açıklığıyla Semih’i ve etrafındaki birçok erkeği kendisine hayran bırakmayı başardı.