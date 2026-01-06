Yılbaşı haftası reyting sonuçları: Survivor, O Ses Türkiye, Beyaz'la Joker, İbo Show...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz hafta yeni yıl heyecanı televizyon ekranlarına da yansıdı.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir başta olmak üzere birçok dizinin yeni bölümleri yerini farklı programlara bıraktı.

Birbirinden eğlenceli yarışma programları ve yılbaşı özel etkinlikler ekranlarda yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta en çok izlenen yapım belli oldu.

YILBAŞI HAFTASI REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye programı reytinglerde zirveyi kaptı.

İkinci sırada Cennetin Çocukları dizisi, üçüncü sırada ise 1 Ocak tarihinde başlayan Survivor 2026 yer aldı.