Yolculuk Çanakkale'ye: Atatürk filmi 2.kısım ne zaman vizyona girecek?

Başrolü Aras Bulut İynemli tarafından üstlenen Atatürk filmi, 3 Kasım'da beyazperdeyle buluştu.
İki kısımda yayınlanacak olan filmin birinci bölümü, Türkiye'de rekor kırdı.
En çok izlenen 100 film arasına giren Atatürk, Mustafa Kemal'in hayat hikayesini konu alıyor.
Filmi izleyenler, ikinci kısmı merakla bekliyor.
Sinemada yayınlanacak olan Atatürk 2.bölüm, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na giden sürece odaklanacak.
Peki, Atatürk filmi 2.kısım ne zaman? İşte vizyon tarihi...
Atatürk filmi 2. kısım
Atatürk 1881-1919 filmi, ikinci bölümüyle 5 Ocak 2024'te sinemalarda...
Atatürk filmi yayın takvimi
29 Ekim 2023, TV özel yayını, FOX
3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda
5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda
2024'te her iki film FOX TV ekranlarında yayınlanacak.