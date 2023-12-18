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Yolculuk Çanakkale'ye: Atatürk filmi 2.kısım ne zaman vizyona girecek?

Yolculuk Çanakkale'ye: Atatürk filmi 2.kısım ne zaman vizyona girecek? Türkiye'de en çok izlenen yapımlar listesine giren Atatürk filmi, ilk bölümü ile vizyona girdi. Seyirciler, ikinci kısmı merakla bekliyor Peki, 2. Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak? Atatürk filmi 2. bölüm vizyon tarihi...