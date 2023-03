Youtube tarihinin en çok izlenen videoları! İşte en çok izlenen 20 Youtube videosu.. Youtube tarihinin en çok izlenen videolarını sizler için derledik. İşte gelmiş geçmiş en çok izlenen 20 Youtube videosu..

Tüm zamanların en çok izlenen Youtube videoları sık sık arama motorlarından araştırılmaktadır.

Dünyanın en geniş video izleme platformu olan YouTube'da şimdiye kadar en çok izlenen 20 videoyu sizler için derledik.

14 Şubat 2005 yılında kurulan Youtube'da hiç tahmin etmeyeceğiniz videoların milyarlarca izlenmesi olduğunu biliyor muydunuz? Peki tüm zamanların en çok izlenen Youtube videoları hangileri? İşte o liste..

1 - Baby Shark

18 Haziran 2016 tarihinde Youtube'a yüklenen Baby Shark isimli video 12.2 milyar izlenme ile YouTube tarihinin en çok izlenen videosu olmuştur.

2 - Despacito

13 Ocak 2017'de Luis Fonsi kanalı tarafından Youtube'a yüklenen Despacito isimli şarkı 8.07 milyar izlenme ile YouTube tarihinin en çok izlenen ikinci videosudur. Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin birlikte seslendirdiği parça hala popülerliğini korumaktadır.

3 - Johny Johny Yes Papa

8 Ekim 2016'da yüklenen Johny Johny Yes Papa isimli çocuk şarkısı 6.6 milyar izlenme ile YouTube'un en çok izlenen 3. videosudur.

4 - Shape of You

30 Ocak 2017 yılında Youtube'da yayınlanan ve Ed Sheeran'ın seslendirdiği Shape of You isimli şarkı 5.9 milyar izlenme ile en çok izlenen 4. Youtube videosudur.

5 - Bath Song

Youtube'da en çok izlenen videolar arasında çocuk şarkıları üst sıralarda yer alıyor. Bunlardan bir taneside 2 Mayıs 2018 yılında yayınlanan Bath Song isimli şarkı. Bu şarkı 5.9 milyar izlenme ile en çok izlenen 5. Youtube videosudur.

6 - See You Again

Wiz Khalifa'nın seslendirdiği See You Again isimli şarkı 5.7 milyar izlenme sayısına ulaşmıştır. Videonun yüklenme tarihi ise 6 Nisan 2015.

7 - Phonics Song with Two Words

6 Mart 2014 tarihinde eklenen eğitici çocuk videosu Phonics Song with Two Words 5.1 milyar izlenme sayısı ile Youtube'un en çok izlenen 7. videosu olmuştur.

8 - Uptown Funk

Bruno Mars ve Mark ronson işbirliği ile hazırlanan ve 19 Kasım 2014 tarihinde eklenen uptown Funk isimli parça 4.8 milyar görüntüleme alarak en çok izlenen 8. video oldu.

9 - Renkleri öğrenin (Miroşka TV)

Eğitici bir video olan renkleri öğrenin isimli video 4.8 milyar izlenme ile Youtube'da en çok izlenen 9. video olarak göze çarpıyor. 27 Şubat 2018 tarihinde yüklenen video çocukların renkleri öğrenmesine destek oluyor.

10 - Wheels on the Bus

24 Mayıs 2018 tarihinde yüklenen Wheels on the Bus isimli çocuk şarkısı 4.8 milyar izlenme sayısı ile en çok izlenen 10. Youtube videosu olmuştur.

11 - Gangnam Style

Yayınlandığı dönem dünyayı kasıp kavuran Gangnam Style isimli şarkı 4.6 milyar izlenme ile 11. sırada yer alıyor. Güney Koreli şarkıcı PSY tarafından seslendirilen şarkı Youtube'a 15 Temmuz 2012 tarihinde eklenmiştir.

12 - Masha ve Koca Ayı – Felaketin Tarifi

Youtube'a 31 Ocak 2012 tarihinde yüklenen Masha ve Koca Ayı Felaketin Tarifi isimli video 4.5 milyar izlenme ile en çok izlenen 12. Youtube videosu olmuştur.

13 - Dame Tu Cosita

Bir döneme damgasını vuran ve yeşil uzaylı dansı olarak hafızalara yer edinen Dame Tu Cosita isimli şarkı 4.2 milyar izlenme ile en çok izlenen 13. Youtube videosudur.

14 - Sugar

Maroon 5 grubu tarafından seslendirilen Sugar isimli parça 3.8 milyar ile en çok izlenen Youtube videoları arasında 14. sırada kendine yer buldu. Videonun yüklenme tarihi ise 14 Ocak 2015.

15 - Roar

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin 5 Eylül 2013 tarihinde yüklenen şarkısı Roar, 3.7 milyar izlenme ile Youtube'un en çok izlenen 15. videosu oldu.

16 - Counting Stars

Amerikan Rock grubu OneRepublic tarafından seslendirilen Counting Stars isimli şarkı 3.7 milyar izlenme ile en çok izlenen 16. video olarak göze çarpıyor. Videonun Youtube'a yüklenme tarihi ise 31 Mayıs 2013.

17 - Crazy Frog - Axel F

17 Haziran 2009 tarihinde eklenen Crazy Frog isimli şarkı 3.7 milyar izlenmeye ulaşarak Youtube'un en çok izlenen videoları arasında 18. sıraya yerleşti.

18 - Sorry

Justin Bieber'ın seslendirdiği Sorry isimli şarkı 3.6 milyar izlenme ile Youtube'un en çok izlenen videoları arasına 18. sıradan girdi. Videonun yüklenme tarihi 22 Ekim 2015.

19 - Thinking Out Loud

7 Ekim 2014 tarihinde Ed Sheeran kanalı tarafından Youtube'a yüklenen Thinking Out Loud isimli şarkı 3.5 milyar görüntülenme sayısı ile en çok izlenen 19. Youtube videosudur.

20 - Baa Baa Black Sheep

25 Haziran 2018 tarihinde eklenen Baa Baa Black Sheep isimli çocuk şarkısı Youtube'un en çok izlenen 20. videosu konumunda bulunuyor. Videonun izlenme sayısı 3.4 milyar..