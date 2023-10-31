Yüsra Geyik dekolteyi arşa çıkardı! "Hastasıyız pozlarının" Bir döneme damga vuran Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı. Verdiği pozlara takipçiler, akın etti.

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Türkiye'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik, pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren güzel oyuncu, gündemden düşmüyor.

Yüsra Geyik, hem oyunculuğu hem de sosyal medyadaki varlığıyla büyük beğeni topluyor.

Ünlü oyuncu, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle hem dizi setlerinde hem de sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi edindi.

Özellikle sosyal medya hesaplarından paylaştığı cesur ve şık pozları ile dikkat çeken Yüsra Geyik, adından sıkça söz ettiriyor.

Göğüs dekoltesi mest etti

33 yaşındaki Yüsra Geyik, göğüs dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte o kareler...

Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.