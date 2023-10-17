Yüsra Geyik küvete girdi, takipçilerinin dibi düştü! "Tam bir doğal afet" Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile adını milyonlara duyuran Yüsra Geyik, sosyal medyada cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu bu kez küvet pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu.

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Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle tanınan ve hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya pozlarıyla gündemde!

Şimdilerde Show TV’de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.

Ünlü oyuncu güzelliği ve yeteneğiyle hem dizi setinde hem de sosyal medyada kendine geniş bir hayran kitlesi edindi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Küvete girdi!

Ünlü oyuncu bu kez küvete girdi. Verdiği cesur pozları takipçileriyle paylaştı. O pozları gören gözlerini alamadı.

İşte o kareler...

Yüsra Geyik'in küvet pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Ünlü oyuncu, hem dizi dünyasında hem de sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.