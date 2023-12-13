Yüsra Geyik sırt dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Alev aldı ortalık'

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük bir üne kavuşmuştu.
Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan oyuncunun iddialı tarzı binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik performansıyla göz dolduruyor.
Yüsra Geyik, hem oyunculuğu hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni topluyor.
Instagram'da 426 bin takipçisi bulunan genç oyuncu Yüsra Geyik son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz gün bir galaya katılan oyuncunun galada giydiği elbise görenleri büyüledi.
33 yaşındaki Yüsra Geyik galada verdiği sırt dekolteli pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
İşte Yüsra Geyik'in son Instagram pozları..