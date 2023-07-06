Yüsra Geyik teknede dümenin başına geçince… İddialı pozuna alev emojisi yağdı!

Bir döneme damga vuran Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, adını milyonlara duyurdu.
Son olarak başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor.
Yüsra Geyik, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımları hayranlarını büyülüyor.
Havaların ısınmasının ardından soluğu tatilde alan Yüsra Geyik, deniz, kum ve güneşe doymadı. Bu kez iddialı pozu tekneden geldi.
Dümen başında iddialı poz
Teknede cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma alevler yağdı.
Özgüveni ve enerjisiyle sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik, gelecek paylaşımlarıyla da merak uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.