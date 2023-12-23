Yüsra Geyik yere çömeldi, dekolteli pozları nefes kesti "İncecik beli ayrı, fiziği ayrı…" Arka Sokaklar dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Yüsra Geyik, bu kez sosyal medyayı cayır cayır yaktı. Ünlü oyuncu, dekolteli pozlarını paylaştı, takipçilerinden yorum yağdı.

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Arka Sokaklar dizisindeki başarılı performansıyla tanınan ve şu sıralar Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, adını sıkça duyuran isimlerden biri haline geldi.

Güzel oyuncu, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarındaki etkinliğiyle de geniş kitlelerin ilgisini çekiyor.

Özellikle cesur ve zarif pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Geyik, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi tarafından takip ediliyor.

Geyik'in cesur paylaşımları, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırıyor ve sıkça konuşuluyor.

Son olarak, ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni cesur poz, yine geniş yankı uyandırdı.

Yere çömeldi, takipçileri akın etti

33 yaşındaki ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekoltesi bulunan siyah cesur elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Verdiği iddialı pozları sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...