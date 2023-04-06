Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!

Türk halkının "Matmazel" olarak tanıdığı Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu dizisine damga vurdu.

Aslen Balıkesirli olan, eğitimini Ankara'da tamamlayan ve İstanbul'un yolunu tutan Zerrin Tekindor, tiyatro ile ilgilenirken resim aşkından da vazgeçemedi.

Çetin Tekindor ile evlenip boşanan ve 1 oğlu olan Zerrin Tekindor, şimdilerde bekar.

Zerrin Tekindor, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Şahin Tepesi, Zemheri, İkimizin Yerine, Mucize Doktor, Müslüm ve Dünyayla Benim Aramda gibi birçok yapımda rol aldı.

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!

Zerrin Tekindor güzelliği

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Zerrin Tekindor, Yüz Yıllık Mucize dizisinde Süreyya karakterini canlandırıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, hakkındaki bilgileri de gündeme taşıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!

Tekindor, oyunculuğunu konuştururken güzelliği de damga vuruyor. 58 yaşındaki usta oyuncu, fit görüntüsü ile genç kızlara taş çıkartıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!

Zerrin Tekindor'u sosyal medyada görenler, "Kim der 58 yaşında", "Genç kız gibi", "Yıllandıkça güzelleşiyor" tarzında yorumlar yapıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!
Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay!