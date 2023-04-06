Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor enfes pozlarıyla olay! "Kim der 58 yaşında" Yeni dizi Yüz Yıllık Mucize ile seyirci karşısında çıkan Zerrin Tekindor, Süreyya karakterini canlandırıyor. Oyunculuğu ile herkesi ekrana kilitleyen Tekindor, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Türk halkının "Matmazel" olarak tanıdığı Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu dizisine damga vurdu.

Aslen Balıkesirli olan, eğitimini Ankara'da tamamlayan ve İstanbul'un yolunu tutan Zerrin Tekindor, tiyatro ile ilgilenirken resim aşkından da vazgeçemedi.

Çetin Tekindor ile evlenip boşanan ve 1 oğlu olan Zerrin Tekindor, şimdilerde bekar.

Zerrin Tekindor, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Şahin Tepesi, Zemheri, İkimizin Yerine, Mucize Doktor, Müslüm ve Dünyayla Benim Aramda gibi birçok yapımda rol aldı.

Zerrin Tekindor güzelliği

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Zerrin Tekindor, Yüz Yıllık Mucize dizisinde Süreyya karakterini canlandırıyor.

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, Zerrin Tekindor hakkındaki bilgileri de gündeme taşıyor.

Tekindor, oyunculuğunu konuştururken güzelliği de damga vuruyor. 58 yaşındaki usta oyuncu, fit görüntüsü ile genç kızlara taş çıkartıyor.

Zerrin Tekindor'u sosyal medyada görenler, "Kim der 58 yaşında", "Genç kız gibi", "Yıllandıkça güzelleşiyor" tarzında yorumlar yapıyor.