'Yüzüstü bıraktı’ iddialarına Özge Özprinçci’den açıkalama geldi! Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci hakkında gündeme bomba gibi düşen iddaları yanıtladı. Bir sosyal medya kullanıcısının ‘yüzüstü bıraktı’ iddiaları hakkında bakın neler dedi…

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Rol aldığı her dizi ve film hakkında adından çokça söz ettiren ünlü ve başarılı oyuncu Özge Özpirinçci hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya platformu olan X’in bir kullanısı Özpirinçci hakkında paylaşım yaptı.

X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, Özge Özpirinçci bir karakterin hayatını çok beğenip ‘Tiyatro oyunu yapacağım' diye tutturup herkesi darlıyor, sponsor bulunuyor, sahneleme aşamasında geliniyor ve son anda 'Bana dizi geldi' deyip herkesi yüzüstü bırakıyor. Bu da böyle bir kulis olsun size, kalitedir evet" ifadelerini kullandı.

Özpirinçci’den açıklama geldi…

Özge Özpirinçci yapılan paylaşımın ardından hakkında yapılan iddialara yanıt verdi.

Pirinçci sosyal medya üzerinden paylaştığı yazsınıda;

"Bahsettiğiniz 'Oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum dedim. 'Böyle bir tesadüf olamaz biz de sizi düşünüyorduk' dedi. Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz. Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer 2 yaşında bir kız çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım.” İfadelerine yer verdi.

“O çevreye zorla sığmak…”

Yazısının devamında, “Üstüne bir de babama ALS teşhisi konması ile birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım. İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dahil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim. Hayallerimizin kağıt üzerindeki duruşuyla hayatın bizim için çizdiği resimler her zaman aynı çerçevede buluşamayabiliyor. O çerçeveye zorla sığmaya çalışmamak da resmin kalitesini bozmak istememekten kaynaklanabiliyor." İfadeleri ile hakkında yapılan iddialara son noktayı koymuş oldu.