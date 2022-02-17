Zehra Güneş göbeğini dışarıda bırakan kıyafetiyle adeta şov yaptı! Görenin dengesi bozuldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güneş'in güzelliğini görenin ise aklı başından gidiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılı kulüplerden birisi olan Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Her yaptığı hareket ve paylaştığı kare ile konuşulan Güneş, Tokyo Olimpiyatları'nda dikkatleri üzerine çekti.

Başarısı ve güzelliği ile Korelilerin aklını başından alan genç voleybolcu, kısa süre içerisinde gündem oldu.

Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra popülaritesini iyice artıran Zehra Güneş, Instagram'da bir milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Sık sık Instagram takipçileri için cesur pozlar paylaşan Zehra Güneş, son yayınladığı fotoğraflar ile akılları baştan aldı.

Güzelliğini bir kez daha kanıtlayan ve aşk yaşadığı Eren Dişli ile mutlu olan Güneş, kareleri ile çok sayıda yorum aldı.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN YENİ KARELER

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle gündeme geldi.

Yayınladığı yeni karelerle gözleri üzerine çeviren Zehra, hayranlarının övgü dolu yorumlarını kazandı.

Zehra Güneş'i takip edenler, "Bu ne güzellik" , "Bayılıyorum sana" , "İyi ki sen" tarzında birçok yorum yaptı. Güneş'in göbeğini açıkta bırakan kıyafeti ise ekstra dikkati çekti.

Genç voleybolcunun fit vücudu ve güzelliği birleşince, görenler beğenmeden geçemedi.

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN SON KARELERİ