Zehra Güneş seçildi: İşte yeni görevi

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Kariyeri ve güzelliği ile dikkatleri çeken milli voleybolcu Zehra Güneş, yeni bir başarıya imza attı.

Güneş'ten 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde anlamlı bir iş birliği geldi.

Başarılı voleybolcu, UNICEF Türkiye ile anlaştı ve İyi Niyet Elçisi oldu.

''MUTLULUK DUYUYORUM''

Zehra Güneş'in UNICEF ile yaptığı ortak açıklamada, ''Güçlü kız çocukları demek, güçlü bugünler güçlü yarınlar demektir. Onların gelişimine yapılan her katkı, aynı zamanda toplumların kalkınmasına ve iyileşmesine ve barışa da yapılmıştır. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü! Bu önemli günde, UNICEF ile birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kız çocuklarının hakları için birlikte çalışacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum!'' ifadeleri kullanıldı.