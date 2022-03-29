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    • Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'

    Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'

    Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, son karesiyle sosyal medyayı salladı. Kahküllü saçlarıyla dikkati çeken Güneş'in paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:48
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    Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'de forma giyiyor.

    Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Korelilerin başını döndüren Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan 22 yaşındaki güzel sporcu, her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan milli voleybolcu, son pozuyla da gündem oldu.

    SON POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

    Bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, Instagram hesabından paylaştığı son karesiyle hayranlarını mest etti.

    Yeteneği kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Ünlü voleybolcuya, ''Fenasın başa belasın be kadın'', ''Sen gerçek misin'', ''Maşallah'', ''Her şey mi yakışır'' tarzında yorumlar yapıldı.

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #1

    SEFO İTİRAFIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

    Zehra Güneş, geçtiğimiz gün Mehmet Demirkol'un Youtube kanalına konuk olmuştu.

    Ünlü voleybolcu, "Playlistinin ilk sırasında hangi şarkı var" sorusuna"Sefo olur nasıl olursa olsun" yanıtını vermiş ve hayranlarını şaşırtmıştı.

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #2

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #3

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #4

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #5

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #6

    Zehra Güneş in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! Fenasın başa belasın be kadın #7


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