Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi.
Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarından vazgeçmiyor.
Yatak keyfi Bastık, o anları hem Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Siesta pozları
"Siests" notunu düştüğü kareleri yayınlayan Zeynep Bastık, doğal haliyle beğeni topladı.
Makyajsız görünen Bastık, güzelliğini ortaya koydu.
İşte o kareler...