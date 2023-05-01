Zeynep Bastık'tan yatak pozları!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarından vazgeçmiyor.

Yatak keyfi Bastık, o anları hem Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Siesta pozları

"Siests" notunu düştüğü kareleri yayınlayan Zeynep Bastık, doğal haliyle beğeni topladı.

Makyajsız görünen Bastık, güzelliğini ortaya koydu.

İşte o kareler...

Zeynep Bastık'tan yatak pozları!
Zeynep Bastık'tan yatak pozları!