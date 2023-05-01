Zeynep Bastık'tan yatak pozları! "En iyi halin" Zeynep Bastık, gündüz şekerlemesi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarından vazgeçmiyor.

Yatak keyfi Bastık, o anları hem Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Siesta pozları

"Siests" notunu düştüğü kareleri yayınlayan Zeynep Bastık, doğal haliyle beğeni topladı.

Makyajsız görünen Bastık, güzelliğini ortaya koydu.

İşte o kareler...