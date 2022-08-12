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    Zeynep Sever Demirel bikinili pozları ile büyüledi! 'Efsane görünüyorsun'

    Zeynep Sever Demirel sosyal medyada gündem oldu.Bikinili pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu..
    • 12.08.2022 - 15:33
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    Zeynep Sever Demirel bikinili pozları ile büyüledi! 'Efsane görünüyorsun'

    Zeynep Sever Demirel tatil pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.Güzel isim aktif olarak sosyal medya paylaşımları yapıyor.

    Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi olan oyuncu ve model Zeynep Sever Demirel güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

    Zeynep Sever Demirel bikinili pozları ile büyüledi! Efsane görünüyorsun #1

    2 çocuk annesi olan Demirel Seksenler dizisinde  Amelie isimli karakteri canlandırıyor.Oyunculuk konusunda hünerlerini sergileyen Zeynep Sever Demirel şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

    Zeynep Sever Demirel bikinili pozları ile büyüledi! Efsane görünüyorsun #2

    Zeynep Sever Demirel bikinili pozları ile büyüledi! Efsane görünüyorsun #3

    Zeynep Sever Demirel bikinili pozları ile büyüledi! Efsane görünüyorsun #4


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