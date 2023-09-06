Zonguldak'ta çöp atmaya çıktı, sevgilisine kaçtı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kemal Sarıca, eşi Aynur Sarıca’nın çöp atmak için evden çıkıp genç sevgilisi Üstün isimli şahsa kaçtığını söyledi.

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ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Programa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden katılan Kemal Sarıca, şaşkına çeviren iddialarda bulundu.

Sarıca, eşi Aynur Sarıca'nın çöp atmak için evden çıkıp genç sevgilisi Üstün Bey’e kaçtığını öne sürdü.

Çöp atmaya çıktı sevgilisine kaçtı

Bunun üzerine programa çıkan Kemal Sarıca, kaçan eşi Aynur Sarıca ile yüzleştirildi.

Kemal Sarıca’nın kız kardeşi canlı yayına bağlanıp, Aynur Hanım’ın kendi kıyafetlerinden beğendiklerini alırken, 45 bin TL de parasını alıp kaçtığını iddia etti.

Aynur Hanım’ın kendisini hiç belli etmediğini, hep babasına ve kendisine iyi davrandığını söylerken, kendisini iyi gizlediğini hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Kız kardeşi: Evlilikleri son 1 yılda bozuldu

Aynur Sarıca'nın kız kardeşi canlı yayına bağlanırken kız kardeşi ile Kemal Bey'in son bir yıla kadar ilişkilerinin iyi olduğunu söylerken, sonra bir yılda evliliklerinin bozulduğunu söyledi.

Ayrıca kız kardeş, Üstün ile ilişkisi konusunda bir bilgisi olmadığını da belirtti.